元参院議員レスラーの神取忍率いるＬＬＰＷ−Ｘが１２日、東京都内で記者会見を開きＬＬＰＷ−Ｘと堀田祐美子率いるＴ−Ｈｅａｒｔｓのコラボ興行「ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ！！〜この一歩が、すべてを変える。〜」（５月３０日、東京タワーメディアセンター内５Ｆスタジオジュピター）の対戦カードを発表した。【ファーストチャレンジ】井上貴子（ＬＬＰＷ−Ｘ）ｖｓわかな（ＬＬＰＷ−Ｘ）【セカンドチャレンジ】堀田祐美子