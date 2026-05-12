◆東都大学野球２部春季リーグ戦第４週第１日▽日大６―２駒大（１２日・ＵＤ上尾）日大が３番打者・米津煌太（３年＝大垣日大）の５打点の活躍で初戦をものにした。打線が今秋のドラフト候補に挙がる駒大の最速１５８キロ右腕・仲井慎（４年＝下関国際）を初回に攻略。一時同点とされたが７回に勝ち越し、８回に追加点を奪い試合を決めた。投げては先発・直江新（３年＝九州学院）がテンポの良い投球で８回６安打２失点、今季４