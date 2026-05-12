世界的に見て、日本はiPhoneユーザーが多いことで知られている。筆者自身も例に漏れず、これまで特に深い理由もなく、なんとなくiPhoneを使い続けてきた。が、最新モデルの価格は年々上昇。一方で、自分の使い方はSNSや写真、ちょっとした検索が中心で、正直「iPhoneである必要性」は薄れてきていた。そんな折、Google Pixelシリーズ10周年を記念した日本限定モデル「Google Pixel 10a」を試す機会があったのだが……カメラ性能もA