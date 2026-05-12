フジテレビは12日、新たな企業理念を発表した。80年代から同局を象徴してきたスローガン「楽しくなければテレビじゃない」に代わるものではなく、「私たちが自らに掲げる誓いです」としている。フジテレビ本社＝東京・台場同局では、信頼回復に向けて「楽しくなければテレビじゃない」から脱却し、これからのフジテレビはどうあるべきか、「何のためにコンテンツをお届けしていくのか」という根源的な問いと向き合う必要があったと