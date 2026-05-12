独ＺＥＷ景況感指数は－１０．２に改善も、ユーロは反応薄＝ロンドン為替 5月独ＺＥＷ景況感指数は-10.2と前回4月の-17.2から改善した。市場予想は-19.5だった。ただ、前回からは改善も引き続きマイナス圏での推移。金融アナリストなどに対する調査だが、直近のイラン回答に対するトランプ大統領の批判はまだ反映されていない可能性がある。足元のユーロ相場は目立った反応を示していない。 EUR/USD1.