東京時間17:42現在 香港ハンセン指数 26347.91（-58.93-0.22%） 中国上海総合指数 4214.49（-10.53-0.25%） 台湾加権指数 41898.32（+108.26+0.26%） 韓国総合株価指数 7643.15（-179.09-2.29%） 豪ＡＳＸ２００指数 8670.68（-31.08-0.36%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74899.25（-1116.03-1.47%） １２日のアジア株は総じて下落。前日の米国株は半導体関連株を中心に上昇したもの