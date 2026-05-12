ユーロ圏１０年債利回り格差仏６４、伊７７ｂｐ小幅に拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%） ドイツ3.091 フランス3.726（+64） イタリア3.858（+77） スペイン3.518（+43） オランダ3.211（+12） ギリシャ3.814（+72） ポルトガル3.463（+37） ベルギー3.651（+56） オーストリア3.351（+26） アイルランド3.3