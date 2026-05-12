農業の魅力や楽しさを知ってもらおうと、高知市で食料品の卸売などを行う会社が子どもたちと田植えをしました。高知市で食料品の卸売などを行う「高知食糧」は、子どもたちに、農業の魅力や楽しさを知ってもらおうと、高知県いの町の伊野南小学校の5年生を対象にコメが商品になるまでの過程を学んでもらう取り組みを行っています。去年（2025年）に続き2回目となった今回は5年生29人のほか、町内の保育園の園児などが参加。子ども