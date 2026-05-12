北朝鮮の女子サッカーチームが韓国で試合に臨むため、経由地の中国・北京の空港に到着しました。北朝鮮の女子サッカーチーム「ネゴヒャン」の選手らは、韓国で行われるアジア・チャンピオンズリーグの試合に向け、12日午前、経由地である北京に到着しました。選手たちは胸にサッカーボールのマークが付いた水色のジャージー姿で、ピンクか薄いグリーンのおそろいのスーツケースを持っています。荷物の中には北朝鮮で人気の豚骨味の