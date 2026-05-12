お笑いコンビ・ロッチが12日、都内で行われた『GMO渋谷エンタメ祭2026』 記者発表会に出席。今年3月に芸能活動を再開したスピードワゴンの小沢一敬の自粛時のエピソードを交えてイベントの見どころをアピールした。【全身ショット】各々きらびやかな衣装で…ヒコロヒー、黒羽麻璃央らロッチは7月12日にLINE CUBE SHIBUYAで開催される『JAME 渋笑 奇跡の2日間』に出演予定。事務所の垣根を超え、数々のお笑い芸人が出演する同イ