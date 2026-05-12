ボートレース津のG3「三交マキシーカップ」は4日目を終えた。永井彪也（33＝東京）が3コース差し＆イン速攻で4日目連勝締め。前半8Rでは3日目まで1位だった浜崎との直接対決も制して、予選トップ通過を決めた。「中間速がいいですね。でも、今日（4日目）は気象で回ってなくて、体感はギリギリでした。エンジンはしっかりしているのできっちり合わせたい」それでもピット裏では節イチ級との評判。今節は2日目前半レース、