米中首脳会談を前に日本を訪れているベッセント財務長官は総理官邸を訪れ、高市総理とおよそ15分間会談をおこないました。アメリカベッセント財務長官「私たちは非常に力強い日米の二国間関係や、日米戦略投資・重要鉱物について話し合いました。トランプ大統領の北京訪問についても話し合いました」会談では、▼いわゆる“トランプ関税“や、▼円安傾向が続く中、財政金融政策などについても意見が交わされました。また、あさっ