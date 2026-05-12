被害総額は1億8000万円にのぼるとみられます。宝石店荒らしの疑いで3人が逮捕されました。 【写真を見る】ブレスレットなど約2000点 約48万円相当盗んだ疑い 会社員の41歳男ら逮捕 被害総額は1億8000万円か 名古屋 逮捕されたのは、愛知県大治町の会社員 冨田誠容疑者（41）ら3人です。 警察によりますと3人は去年12月、名古屋市天白区の宝石店で、ブレスレットなど約2000点、約48万円相当を盗んだ疑いが持たれています。 3人