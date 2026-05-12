首里城正殿の正面に高欄を設置する作業員＝12日午前、那覇市2019年に火災で焼失し、再建中の首里城（那覇市）の正殿で、正面に高欄と呼ばれる手すり部分を設置する作業が12日、報道陣に公開された。正殿は外観の工事が既に完了し、内部の塗装作業が進められている。今年秋の工事完了を目指している。この日は雨が降る中、作業員が板状の石や柱状の石を組み合わせ、高欄の設置作業に当たった。端は、正殿正面の階段脇にある龍の