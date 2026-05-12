アメリカのトランプ大統領が、中国の習近平国家主席との首脳会談で台湾への武器売却について議論すると述べたことをめぐり、中国外務省の報道官は売却に反対する考えを改めて示しました。中国外務省郭嘉昆 報道官「アメリカによる台湾への武器売却に反対する中国の立場は一貫して明確なものだ」中国外務省の郭嘉昆報道官は12日の会見でこのように述べ、トランプ政権が武器売却に踏み切らないようくぎを刺しました。また、中