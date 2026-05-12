市役所の職員をかたって住民税の納付を求める“詐欺メール”が相次いで確認されているとして、愛知県内の各自治体が注意を呼びかけています。 【写真を見る】【注意】住民税の納付求める“詐欺メール”相次ぐ 市役所職員をかたってコード決済での送金… メール･LINEなどでの案内は絶対ない！名古屋市なども呼びかけ 総務省によりますと、市役所の職員をかたって住民税の納付を促し、コード決済サ&