レーカーズの八村塁（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBA、レーカーズの八村塁は11日、来季以降の去就について「そのことについては考えていない。代理人とも話していないし、周りの人とも話していない」と述べた。今季が2023年にレーカーズと結んだ3年契約の最終年で、オフにフリーエージェントとなる。八村は「このチームは好き。すごく感謝している」とレーカーズへの愛着も口にした。一方、次