気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」です。安宅晃樹キャスター：「イット！」でもお伝えしている通り、今週はゲリラ雷雨警戒ウィークですね。山沿いを中心に急な雨や雷の可能性があって、13日・14日は東京都内でもゲリラ雷雨に注意が必要そうなんです。山崎夕貴キャスター：まだ5月半ばですが、もうそんな季節なんですね。安宅晃樹キャスター：12日のどうなの？は「ゲリラ雷雨に遭遇したら。早くて長い？今年