◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神(12日、神宮球場)阪神はこの日、上位打線を組み替えて臨み、その結果が早くも表れました。1番・郄寺望夢選手は、ヤクルト先発の吉村貢司郎投手の2球目のストレートを振りぬくと、打球は逆方向のレフトスタンドへ。これが最前列に飛び込む先頭打者ホームランとなります。続く2番・森下翔太選手はショートゴロに倒れますが、3番・佐藤輝明選手がピッチャー強襲ヒットで出塁。そして打球を受