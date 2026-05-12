タレント安めぐみ（44）が12日までにアメーバオフィシャルブログを更新。母の日に夫の東貴博（56）、11歳の長女詩歌（うた）ちゃんから贈られた心温まるプレゼントを明かした。今年の母の日（10日）について、「数日前から夫が泊まりのお仕事で、1人ドタバタ過ごしていました」と振り返りつつ、「素敵なお花が届きました」と報告。ピンクや白のバラ、カーネーションが華やかにあしらわれたフラワーアレンジメントを手に笑顔を見せ