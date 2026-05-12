日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月12日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限43(43) TOPIX先物 6月限 171(71) ◯大和証券 限月取引高(立会内) TOPIX先物 6月限28( 0) ◯SMBC日興証券 限