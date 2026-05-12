日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月12日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 13289( 11824) 9月限63(63) TOPIX先物 6月限 16370( 15421) 9月限 811(11) 日経225ミニ 6月限190037(19003