◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(12日、横浜スタジアム)DeNAの成瀬脩人選手をバットが襲い、あわやの危険がありました。2回、阿部寿樹選手が東克樹投手の球を振り抜くとボールは前に転がります。しかしこの勢いでバットが折れ、ショートの成瀬選手のところへ飛んでいきます。成瀬選手は間一髪でよけ、難を逃れました。