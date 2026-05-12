12日の参議院外交防衛委員会で、社民党の福島みずほ議員が、一部週刊誌による自民党総裁選や衆院選をめぐる“中傷動画”投稿報道について、小泉進次郎防衛大臣の見解を質した。【映像】小泉大臣「答える立場にない」中傷動画に福島氏が追及福島氏は質疑の冒頭で、「報道もされておりますし、昨日決算委員会で森ゆうこ議員が質問をされました。自民党の総裁選そして衆議院選挙において、ひどい誹謗中傷のショート動画が圧倒的に