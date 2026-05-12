プロ野球のファーム・リーグは12日、東、中地区と交流戦の計5試合が行われた。東地区のヤクルトはロッテ戦（戸田）で毎回の14安打を放ち3―1。先発・小川が6回2安打1失点で3番手・大道が2回を1安打2奪三振無失点で1勝目（2セーブ）を挙げた。ドラフト1位・松下（法大）が3安打1打点、北村が3安打。ロッテ先発・吉川は3回5安打4奪三振で1失点。池田が2安打1打点をマーク。楽天は日本ハム戦（鎌ケ谷）に7―5。先発の育成選手・