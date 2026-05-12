１２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３１４円２８銭（０・６３％）高の４万９８２３円５５銭だった。４営業日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、５割超にあたる１７５銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３２４円６９銭（０・５２％）高の６万２７４２円５７銭だった。前日の米株式市場で半導体関連株を中心に値上がりした。流れを受けた東京市