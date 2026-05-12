12日、参議院外交防衛委員会において、立憲民主党の田島麻衣子議員が、先月開催された「昭和100年記念式典」で天皇陛下のお言葉がなかった理由について厳しく追及した。【映像】ヤジが飛んだ瞬間（実際の様子）田島議員は「天皇皇后両陛下は中央に座っていらっしゃったが『お言葉』がなかったってことについて、国民の皆さん、総じて『なんでだろう？』という声が非常に多い」と指摘し、理由を質した。これに対し、内閣府大