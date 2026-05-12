Stray Kids（ストレイキッズ）のHAN（ハン、25）が、グループの独自プロジェクト「SKZ−PLAYER」の今年第1弾として、作詞、作曲、企画、演出を直接手掛けた自作曲「back to life」のミュージックビデオ（MV）を公開した。HAN特有の高音が特徴的な曲で、「オレは再びよみがえる」という歌詞など、あきらめず前を向く姿勢が強調された。同プロジェクトは、メンバー8人が作詞、作曲のほかにMVの企画、演出など制作過程に直接参加した