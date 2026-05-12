井上芳雄と宮澤エマがナビゲーター、京本大我がスペシャル・サポーターを務めるWOWOW『生中継！第79回トニー賞授賞式』（6月8日8時より生中継）の番組ビジュアルが完成した。【写真】ダニエル・ラドクリフが演劇主演男優賞に初ノミネート！「第79回トニー賞授賞式」注目作トニー賞は、該当期間中（今回は2025年4月28月〜2026年4月26日、前年4月末から1年間）にニューヨークのオン・ブロードウェイ（ブロードウェイ・リーグに