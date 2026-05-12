タレント・ほしのあきが、12日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった@toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿