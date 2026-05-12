モデルの滝沢眞規子が12日までにInstagramを更新。夫の愛車を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】滝沢眞規子47歳、“夫の愛車”が「カッコよすぎ」「羨ましい」（5枚）昨年7月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女が誕生しており、これまでもSNSではトレーニング姿や手作り弁当、オフショットなどを次々と公開している。そんな彼女が投稿したの自身のオフショット。写真にはデニ