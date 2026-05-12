5月8〜10日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、先週2位発進だった『プラダを着た悪魔2』が、週末金土日動員34万5000人、興収5億5000万円をあげ、1位にランクアップした。累計では動員173万人、興収26億円を突破している。【写真で見る】5月8〜10日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は、公開から2週連続で首位だった『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、週末金土日動員34万1000人、興収4億90