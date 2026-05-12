1月の全米公開を経て5月15日よりPrime Videoにて配信されるジェレミー・アーヴィン主演の映画『リターン・トゥ・サイレントヒル』より、登場するクリーチャーたちのアザービジュアル全4種が解禁された。【写真】恐ろしい“三角頭”を写したアザービジュアル本作は、KONAMIのサイコロジカルホラーゲーム『SILENT HILL 2』を実写映画化した、クリストフ・ガンズ監督が放つ最新作。2006年の映画版で、原作への深い敬意と卓越した