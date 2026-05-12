八村倫太郎（WATWING）、増子敦貴（GENIC）、駒木根葵汰、前田公輝が出演する映画『ホーム スイート ホーム』が、9月4日より全国公開されることが決定。あわせて特報映像に加え、全キャスト情報とコメントも公開された。【動画】やかましくも愛おしい！映画『ホーム スイート ホーム』特報本作は、『半沢直樹』『サバカン SABAKAN』『サンクチュアリ -聖域-』などを手がけた金沢知樹が、2006年に発表した舞台を20年越しに映