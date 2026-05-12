「ホロライブ」所属VTuberのラプラス・ダークネスさんが、12日までにXのサブアカウントを更新。配信にスーパーチャット（スパチャ）を付けない理由を明かし、ファンから反響が集まっている。【写真】ラプラスさんのスパチャに対する考えにファンも感動2021年11月にデビューしたホロライブ6期生のラプラスさんは、度々ファンから疑問が上がっていたというスパチャについてXで「なんでスパチャつけてないのってめちゃ聞かれます