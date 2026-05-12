2022年のメットガラで、マリリン・モンローが実際に着用したドレスをまとい、レッドカーペットに登場したキム・カーダシアン。当時のルックについて後悔していると明かしたが、それは歴史的ドレスの着用を巡る論争とは関係ないようだ。【写真】髪の毛をタイトにしすぎた？マリリン・モンローのドレスをまとったキム・カーダシアン（全身ショット）当時の恋人と登場現地時間5月8日、今年のメットガラに向けて準備をする様子