◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）＝５月１２日、美浦トレセン重賞初制覇を目指すトーセンリョウ（牡７歳、美浦・加藤征弘厩舎、父ディープインパクト）には、偉大な父の記録更新がかかる。ディープインパクト産駒のＪＲＡ重賞勝利は２５年京都大賞典（ディープモンスター）が最後。カタールのアミールトロフィー・Ｇ２でディープモンスターが勝ったが今年、国内ではまだ勝っていない。