女優の綾瀬はるか（４１）のスタッフＳＮＳが１２日に更新され、主演映画の完成披露試写会のオフショットが公開された。１１日、お笑いコンビ「千鳥」の大悟とダブル主演を務める映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督、２９日公開）の完成披露試写会に出席した綾瀬。是枝監督が原案・脚本・編集を手掛けた完全オリジナル作品で、少し先の未来が舞台。亡き息子の容姿、声をしたヒューマノイドを迎え入れた夫婦の葛藤と再生を描くヒ