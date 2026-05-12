◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１２日・神宮）ヤクルトの先発・吉村貢司郎投手が６球で降板した。初回、先頭打者の高寺にカウント１―０から左中間に先制本塁打を許し、続く森下は遊ゴロに打ち取ったが、佐藤輝のライナーが右手を直撃。治療のためベンチへ退いたが、池山監督は交代を決断。ブルペンで急きょ投球練習を始めた小沢が数球投げただけで登板した。