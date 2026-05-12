◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１２日・岐阜）巨人の戸郷翔征投手が１２日、広島戦で今季２度目の先発に臨み、初回、満塁のピンチをつくりながらも、無失点に抑えた。最速は１５１キロだった。初回、先頭・大盛にはいきなり右前安打を浴びて、２番・菊池には犠打。さらに３番・小園、４番・坂倉へ２者連続四球。１死満塁とピンチをつくった。ここで５番・モンテロをスライダーで空振り三振。６番・持丸には１４９キロ直球