連携協定締結式東かがわ市 香川県東かがわ市が、カキやハマチなど特産物を全国に売り出す新たな仕組みをつくります。目指すのは「稼ぐまちづくり」です。 （東かがわ市／上村一郎 市長）「これからの東かがわ市の観光政策、地域経済政策に大きく寄与できると確信をしております」 東かがわ市は12日、観光協会を母体とするまちづくり会社「HiLMO」と、デジタル地図を扱う東京のジオテクノロジーズと連携協定を結