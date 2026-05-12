米国とイランの停戦が揺らぐ中で韓国の海運会社の長錦（長錦）商船（シノコー）関連のタンカーが位置追跡装置を消したままホルムズ海峡を通過したという外信報道と関連し、長錦商船は「自社が所有・運用する船舶ではない」という公式の立場を明らかにした。ロイター通信は11日に海運データ会社ケプラーとロンドン証券取引所グループ（LSEG）の資料を引用し、最近タンカー3隻が位置追跡装置（AIS）を切った状態でホルムズ海峡を通過