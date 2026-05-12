記事ポイント淡路島・道の駅福良の藤の棚街道に、7色約100本の傘が頭上を彩る「アンブレラスカイ2026」が2026年6月1日から8月31日まで開催されますフォトコンテストでは「アンブレラショット」「クルーズショット」「メモリアルショット」の3テーマで募集し、入賞者にうずしおクルーズペア招待券が贈られます雨天時にご乗船のお客様全員に雨具を無料配布する「雨の日対応キャンペーン」も実施されます 兵庫県・淡路島の道の駅