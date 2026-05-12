中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月12日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は12日の記者会見で、パラグアイ大統領が台湾地区を訪問して頼清徳（らい・せいとく）と会談したことに「断固とした反対と強烈な非難」を表明し、パラグアイ側に「一つの中国」原則を受け入れるよう求めた。郭氏は次のように述べた。中国はパラグアイ政府に対し、一日も早く方針を改め、大勢を見極め、民意に従い、「一