中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月12日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は12日の記者会見で、アジア太平洋各国に対し、日本の「新型軍国主義」を共に阻止し、平和の秩序を守るよう呼びかけた。郭氏は次のように表明した。日本の軍国主義はかつて、アジア太平洋地域の人々に深刻な災難をもたらした。現在のアジア太平洋各国の繁栄と発展は、第2次世界大戦後の国際秩序が築いた平和の上に成り立