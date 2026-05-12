記事ポイント2026年5月25日、咸臨丸の太平洋横断を支えた水夫の故郷・塩飽諸島で無料招待クルーズが開催されます地元の小中学生・幼稚園児・住民・咸臨丸子孫の会を完全招待制で迎えるイベントです復元帆船「新咸臨丸」が距離19.5マイルの塩飽諸島周回コースを2時間かけて航行します 1860年、日本人として初めて太平洋を横断した蒸気帆船・咸臨丸。その大航海を卓越した操船技術で支えた水夫の多くは、瀬戸内海に浮かぶ塩飽諸