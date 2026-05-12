『R-1グランプリ2026』で優勝したお笑い芸人・今井らいぱちが、きょう12日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10※関西ローカル）に出演する。【動画】「アドレナリンが出て無茶苦茶になってます！」今井らいぱちの『相席食堂』予告編らいぱちは、長崎県諫早市を訪れる。『相席食堂』では野球シリーズでおなじみの存在で、今回もほとんど似ていないピッコロのモノマネで登場すると、千鳥は大喜び。そんならいぱちは昨年1年