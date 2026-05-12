霧島（左）が寄り切りで藤ノ川を下す＝両国国技館大相撲夏場所3日目（12日・両国国技館）2場所連続制覇を狙う大関復帰の霧島は藤ノ川を寄り切って3連勝とした。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げた。新関脇の2人も初白星。熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本をすくい投げで下した。両小結は明暗が分かれた。若隆景は義ノ富士を寄り切って3連勝としたが、高安は平戸海に押し出されて初黒星。勝ちっ放しは霧島