12日、ランチタイムににぎわっていた店の店内から聞こえてきたのは馬頭琴の演奏。馬頭琴とは、モンゴルの民族楽器のこと。このお店は、中国の内モンゴル自治区の老舗レストラン「徳順源」の日本第1号店なんです。現地では約60店舗を展開する人気店で、4月15日、東京・池袋で日本初進出を果たしました。お客さんに話を聞いてみると、「私、出身はチベット地区、四川省のチベット地区なんですけども。本場のモンゴルの味ですね。本当