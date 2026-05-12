【ロサンゼルス＝帯津智昭】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）のプレーオフは１１日、東西カンファレンス準決勝（７回戦制）の第４戦が各地で行われ、八村塁の所属する西第４シードのレーカーズは２連覇を狙う第１シードのサンダーに１１０―１１５で競り負け、４連敗で敗退した。先発して４３分１１秒プレーした八村は２５得点、５リバウンドをマークし、ＮＢＡ７季目を終えた。第４クオーター残り１分４１秒で、レーカー